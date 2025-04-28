طريقة عمل العجة أسرع وجبة عشاء اقتصادية

طريقة عمل العجة، من طرق الأكلات سريعة التحضير، واقتصادية، كما أنها من الأكلات التي تصلح لوجبة إفطار أو عشاء سريعة التحضير وكذلك مغذية ومشبعة، ومكونات عمل العجة غير مكلفة، وموجودة في كل بيت.





وهناك العديد من الوصفات لعمل العجة، مع إضافة العديد من المكونات المختلفة، ومع كل مكون جديد، يختلف طعم العجة، وكلها طرق موفرة وعلى أد الايد.



طريقة عمل العجة المصرية بالبيض والدقيق



العجة بالبيض

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل العجة المصرية بالبيض والدقيق، وهي من الوصفات المغذية، وقيمتها الغذائية عالية



مكونات عمل العجة المصرية بالبيض والدقيق

6 بيضات

بصلة مقطعة مكعبات

ملح وفلفل حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة بقدونس مفرى

3 ملعقة زيت ذرة

حبة فلفل أخضر أو ألوان

2 حبة طماطم

2 ملعقة كبيرة جبن رومى مبشور

خطوات عمل العجة المصرية بالبيض والدقيق

-يشوح البصل فى قليل من الزيت قليلًا حتى يصفر لونها.

-يخفق البيض ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف اليه الدقيق والبقدونس والبصل المشوح ويضرب الخليط جيدًا بالمضرب اليدوى او بالشوكة.. ثم نضيف الطماطم المقطعة والفلفل المقطع مع الجبن الرومى ويقلب جيدًا.

-تجهز صينية تيفال ويضاف اليها الزيت ثم يصب الخليط فوقها وتوضع فى فرن متوسط الحرارة لمدة 1/4 ساعة حتى تمام النضج ويحمر الوجه وتقدم.

طريقة عمل العجة بالبيض والكريمة

طريقة العجة



ويمكنك أيضًا تعلم طريقة عمل العجة بالبيض والكريمة، في السطور التالية، والتي لن تستغرق في عملها أكثر من دقائق.

مكونات عمل العجة بالبيض والكريمة

3 بيضات

كوب ونصف كريمة طهى

كوب جبنة شيدر مبشورة أو مقطعة مربعات صغيرة

كوب لانشون أو سلامى أو رومى مدخن أو بسطرمة

½ كوب بصل

½ كوب فلفل أخضر

خطوات عمل العجة بالبيض والكريمة

يسخن الفرن إلى 300 درجة

في وعاء نخفق البيض والكريمة

نقوم بإضافة الجبن واللانشون أو السلامى أو الرومى المدخن أو البسطرمة حسب رغبتكم والبصل والفلفل الأخضر

تصب العجة في قالب مدهون بالزيت

تخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي.

طريقة عمل العجة بالبيض والفول الأخضر



طريقة عمل العجة



يمكنك كذلك تعلم طريقة عمل العجة بالبيض والفول الأخضر، وهي من الوصفات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أن طعمها مميز، سيعجب كل أفراد أسرتك.

مكونات عمل العجة بالبيض والفول الاخضر

6 بيضات

كيلو فول أخضر مفروم

2 ثمرة بصل

5 فص ثوم

حزمة كزبرة خضراء

ملعقة كزبرة جافة

ربع كيلو كوب جبنه رومى مبشوره

نصف كوب جبنه موتزاريلا

ربع كوب زيت



طريقة تحضير العجة بالبيض والفول الأخضر

افرمي الفول الأخضر في المفرمة وضعي البصل والثوم والكزبرة والملح والكزبرة الخضراء والشطة والكمون.

ويخلط الخليط مع البيض والجبن والزيت ويوضع في صينية فرن مدهونة أو قوالب الكب كيك

تدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى تحمر وجهها.

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