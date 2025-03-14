طريقة عمل العجة الإيطالي لسحور فاخر

طريقة عمل العجة الإيطالي، العجة الإيطالي من الأكلات اللذيذة التي تقدم على وجبات الإفطار أو العشاء، ولها مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل العجة الإيطالي، سهلة وبسيطة وفي شهر رمضان المبارك يمكن تحضيرها على وجبة السحور لإسعاد أفراد الأسرة.

والعجة الإيطالية، أو كما تعرف بـ "فريتاتا"، هي وصفة إيطالية شهيرة تشبه الأومليت ولكنها تُطهى ببطء وتحتوي على مكونات متنوعة مثل الخضراوات، الجبن، واللحوم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل العجة الإيطالي.

مكونات عمل العجة الإيطالي:

5 بيضات

½ كوب حليب

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 فلفل أحمر مقطع مكعبات

1 حبة كوسا مبشورة

½ كوب سبانخ مفرومة (اختياري)

½ كوب جبن بارميزان أو موزاريلا مبشور

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل العجة الإيطالي:

في مقلاة غير لاصقة، سخّني زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبه حتى يذبل.

أضيفي الفلفل الكوسا، والسبانخ (إذا كنت تستخدميها) وقلّبي لمدة 3-4 دقائق حتى تطرى.

في وعاء، اخفقي البيض مع الحليب، الملح، الفلفل الأسود، والزعتر، ثم أضيفي الجبن المبشور.

اسكبي خليط البيض فوق الخضروات في المقلاة، وحركيه قليلًا لتوزيع المكونات بالتساوي.

غطِّي المقلاة واتركي العجة تطهى على نار هادئة لمدة 8-10 دقائق حتى تتماسك.

يمكنك نقل المقلاة إلى الفرن تحت الشواية لبضع دقائق حتى تتحمر العجة من الأعلى.

قطّعي العجة إلى مثلثات وقدّميها دافئة مع خبز مقرمش أو سلطة جانبية.

يمكنك إضافة اللحوم مثل اللحم المفروم أو الدجاج، أو استبدال الخضروات حسب رغبتك.

العجة الإيطالي

فوائد البيض للصحة

ومن فوائد البيض:

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطًا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلا بد من تجنب صفار البيض.

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