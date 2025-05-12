جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية الأعلام

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم: إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، نظم اليوم الاثنين، قافلة بيطرية، بقرية الأعلام، التابعة لمركز الفيوم، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ونقابة البيطريين، وإدارة التفتيش والرقابة على الأغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الفيوم، ضمن سلسلة القوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة في عدد من قرى المحافظة.

دور جامعة الفيوم في التنمية

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم العيسوي، إن القوافل البيطرية ضمن دور جامعة الفيوم، في تنمية المجتمع المحلي، ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، لتقديم خدمات متنوعة للمجتمع، بما في ذلك تنظيم قوافل علاجية بيطرية مجانية لمراكز وقرى الفيوم، في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرعاية الصحية البيطرية.

خدمات القافلة البيطرية

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه تم الكشف علي 1045 حالة من الماشية بالمجان، بهدف الحفاظ على صحة الحيوان وتحسين الإنتاج الحيواني في المنطقة. وتم فحص 130حالة مرضية باطنية تتضمن أمراضًا مثل التسمم، وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي 50 حالة، بينما تم التعامل مع 120حالة متعلقة بالأمراض التناسلية التي تؤثر على الإنتاج الحيواني. كما تم استخدام جهاز السونار لفحص 45 حالة لتشخيص أمراض العقم في الأبقار والجاموس.

وأشار نائب رئيس جامعة الفيوم، إلى أن القافلة قد قدمت أيضًا خدمات علاجية شاملة تتعلق بمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، فقد تم علاج 500 حالة رش، شملت الديدان المعوية والطفيليات الجلدية التي تؤثر على صحة الماشية، وتحصينات 100 حالة عن طريق الحقن، 100 حالة عن طريق التجريع، كما تم تقديم النصائح الطبية للمربين حول أهمية الوقاية والعناية الصحية المستمرة.

ولفت إلي أن القوافل البيطرية التي تنظمها جامعة الفيوم تسهم بشكل كبير في دعم المربين وتخفيف العبء عنهم، مشيرًا إلى أن الأمراض الطفيلية والتناسلية تمثل أبرز التحديات التي تواجه المربين في المحافظة.

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