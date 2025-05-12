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افتتاح معرض" فنون نفعية" لطلاب التربية النوعية بجامعة الفيوم

معرض فنون نفعية بالفيوم،
معرض فنون نفعية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار، افتتح اليوم الإثنين، المعرض الطلابي "فنون نفعية" لطلاب الفرقة الثانية، قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.

تميز معارض التربية النوعية

وقال  نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب: إن المعارض الفنية بكلية التربية النوعية، دائما ما تضم أعمالا فنية مميزة تحمل في موضوعاتها جوانب من الرقي والذوق الفني والابداع، موجهًا الشكر إلى هيئة التدريس بالقسم على جهودهم في دعم المواهب الطلابية، ما يعزز رؤية الجامعة في تنمية المهارات الإبداعية للطلاب.

مستوي متميز للطلاب

فيما قال عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، الدكتور هاني عبدالبديع، إن المستوى المتميز لأعمال الطلاب الذي يجسد التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي في مقررات قسم التربية الفنية،  يدعو إلى الفخر، لما يتمتع به الطلاب من  مهارات في الدمج بين الاعمال التقليدية والرؤى المعاصرة لإنتاج أعمال فنية غير تقليدية.

فكرة المعرض الرئيسية

وقالت الدكتورة نجوان أحمد، أستاذ النحت المشرف علي المعرض،  أن المعرض ضم 110 قطعة فنية استخدم الطلاب في تنفيذها خامات الأخشاب بأنواعها المختلفة، وتهدف فكرة المعرض إلى توظيف تقنيات الخشب في إبداع أعمال فنية تعود بالنفع على الطالب ويمكن استخدامها وتطويرها لعمل مشروعات صغيرة.

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 كما وجهت مشرف المعرض الشكر إلى أعضاء الهيئة المعاونة على جهودهم في إرشاد الطلاب لإعداد القطع الفنية، وأثنت على الطلاب لتفانيهم في إنتاج أعمال فنية مميزة.

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