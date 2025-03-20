تعليم الفيوم: خطة شاملة لتفعيل الأنشطة الطلابية خلال الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن خطة شاملة لتفعيل الأنشطة المدرسية على مستوى جميع مدارس المحافظة في الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس مع مديري مراحل التعليم العام والتعليم الفني بالمديرية.

الهدف من تفعيل الأنشطة الطلابية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن خطة تفعيل الأنشطة تستهدف تعزيز القيم التربوية والعلمية والثقافية لدى الطلاب، ما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية شاملة ومتنوعة تدعم تطوير شخصية الطالب وتنمي مهاراتهم الحياتية والاجتماعية.

مجالات الأنشطة الطلابية بالمدارس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن خطة الأنشطة تغطي المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية، والدينية بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تزويد الطلاب بتجارب تعليمية متكاملة تدعم قدراتهم الشخصية وتنمي مهاراتهم، وتجعل المدرسة عامل جذب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن الأنشطة تلعب دورا هاما في رفع المستوى التعليمي والتمهيد لتحويل المدارس إلي بيئة جاذبة ومشجعة على التفوق الدراسي، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على التعبير عن أنفسهم وتنمية شخصياتهم بشكل إيجابي.

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