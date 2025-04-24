الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الفيوم تنظم قوافل مراجعة مجانية لطلاب الثانوية العامة

قوافل تعليمية بالفيوم،
قوافل تعليمية بالفيوم، فيتو

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، قوافل تعليمية مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة، بمقر نادي النصر الرياضي بإدارة طامية التعليمية.

قوافل تعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمركز طامية

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن القوافل التعليمية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم بالفيوم، وتقديم الدعم الكامل للطلاب وتخفيف العبء عليهم قبل بدء الامتحانات، وتوفير فرصة لتحسين مستواهم في المواد الدراسية من خلال المراجعة المجانية الشاملة، وشهدت القوافل التعليمية إقبالًا كثيفًا من الطلاب الذين حرصوا على الحضور والاستفادة من المحاضرات المجانية، التي قدمها نخبة متميزة من أكفأ معلمي الجمهورية.

 

ارتفاع عدد ضحايا الفيوم في حادث أجدابيا في ليبيا إلى 7 أشخاص

سافروا منذ 15 يوما، مفاجأة حول مصرع 5 من أبناء الفيوم في ليبيا

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن التجربة ستعمم على كل الإدارات التعليمية، خاصة أنها أثبتت نجاحا باهرا، واقبال غير مسبوق من طلاب الشهادة الثانوية العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة طامية التعليمية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الشهادة الثانوية العامة القوافل التعليمية المواد الدراسية طلاب الشهادة الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم بالفيوم

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا الفيوم في حادث أجدابيا في ليبيا إلى 7 أشخاص

سافروا منذ 15 يوما، مفاجأة حول مصرع 5 من أبناء الفيوم في ليبيا

تعاون بين تعليم الفيوم والنيل للإعلام لمواجهة حروب الشائعات

تعليم الفيوم تعلن نتيجة مسابقة الرائد العام المثالي للعام الدراسي الحالي
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حظر الإخوان في الأردن.. قرارات صارمة بشأن الجماعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية