تعليم الفيوم تنظم قوافل مراجعة مجانية لطلاب الثانوية العامة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، قوافل تعليمية مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة، بمقر نادي النصر الرياضي بإدارة طامية التعليمية.

قوافل تعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمركز طامية

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن القوافل التعليمية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم بالفيوم، وتقديم الدعم الكامل للطلاب وتخفيف العبء عليهم قبل بدء الامتحانات، وتوفير فرصة لتحسين مستواهم في المواد الدراسية من خلال المراجعة المجانية الشاملة، وشهدت القوافل التعليمية إقبالًا كثيفًا من الطلاب الذين حرصوا على الحضور والاستفادة من المحاضرات المجانية، التي قدمها نخبة متميزة من أكفأ معلمي الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن التجربة ستعمم على كل الإدارات التعليمية، خاصة أنها أثبتت نجاحا باهرا، واقبال غير مسبوق من طلاب الشهادة الثانوية العامة.

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