الخميس 20 مارس 2025
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تعليم الفيوم تعلن نتيجة مسابقة الرائد العام المثالي للعام الدراسي الحالي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، نتيجة مسابقة الرائد العام المثالي، للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025 التي تجريها المديرية سنويا بين مديري المدارس، وهم بموجب مناصبهم الرواد العموم لمكاتب الاتحادات الطلابية بالمدارس.

نتيجة مسابقة الرائد العام المثالي بمحافظة الفيوم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن نتيجة المستبقة أسفرت عن فوز أحمد حمد سعد، مدير مدرسة حمادة طنطاوي للغات التابعة لإدارة سنورس التعليمية، بالرائد العام المثالي في المرحلة الابتدائية، ومحمد حسين عثمان، مدير مدرسة مجمع طامية للتعليم الأساسي، بإدارة طامية التعليمية، الرائد العام المثالي في المرحلة الإعدادية.

 كنا فاز محمد عبدالعظيم عويس، مدير مدرسة الشهيد مهنى (طبهار الثانوية سابقًا)،  التابعة لإدارة أبشواي التعليمية، الرائد العام المثالي في المرحلة الثانوية.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن هذه  المسابقات تساعد في تحفيز الرواد والمعلمين لتقديم أفضل أداء في خدمة العملية التعليمية، وأعرب عن تقديره لجهود جميع المشاركين في المسابقة.

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