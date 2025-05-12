زيارة ترامب إلى السعودية، صحيفة بريطانية تكشف دور الخليج فى توجيه الرئيس الأمريكى

تناولت صحيفة بريطانية فى تقرير لها اليوم، زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات، معتبرة أن حلفاء الولايات المتحدة فى الخليج يرسمون سياسات رجل البيت الأبيض.

زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات

وفى مقال كتبه الكاتب البريطانى سايمون تيسدال بصحيفة "الجارديان" جاء تحت عنون: "ترامب يعتقد أنه يُشكّل الشرق الأوسط، لكن دول الخليج هي التي ستُحدد السياسة الخارجية الأمريكية"، أوضح تداعيات الزيارة على السياسة الخارجية الأمريكية.

وسلط سايمون تيسدال، الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الخليجية في التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تتمتع هذه الدول بنفوذ كبير على الولايات المتحدة في مجالات الأمن والدبلوماسية والاقتصاد، بحسبه.

ويعتقد وفق مقاله المنشور فى الجارديان، أن "قادة دول الخليج يمتلكون النفوذ اللازم لتصحيح مسار ترامب، فهو يعتمد عليهم بدرجة غير مسبوقة، أكثر بكثير من اعتماده على أوروبا".

رأي قادة الخليج بالنسبة لترامب بشأن غزة وسوريا واليمن

واستعرضت الجارديان، أهمية رأي قادة الخليج بالنسبة لترامب، بشأن "غزة وسوريا واليمن، والحرب مع إيران، وحاجته لهم كحلفاء في نزاعه التجاري والجمركي مع الصين، واستضافتهم لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وللحفاظ على انخفاض أسعار النفط، ولإبرام صفقات استثمارية ومبيعات أسلحة".

وتوقع الكاتب البريطاني، أن "يواجه ترامب ضغوطًا شديدة لإنهاء الحصار الإسرائيلي ووقف إطلاق النار في غزة، مقابل تمديد الاتفاقيات الإبراهيمية التي أكد ولي العهد السعودي عدم إمكانية حدوثها دون ضمان التقدم نحو دولة فلسطينية مستقلة"، معتبرًا أن "الولايات المتحدة وإسرائيل قد تبقيان عالقتين بدون مساعدة عربية".

وانتقدت الصحيفة البريطانية، رفض ترامب تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد بشارالأسد، مبينًا أنه "قد يسمح بعودة إيران وروسيا". ورأت أن وجود "دولة سورية ديمقراطية موالية للغرب" يعد جائزة عظيمة.

وأكد كاتب المقال، أن "على ترامب تقديم شيء مهم في المقابل لدول الخليج لضمان دعمهم لأجندته"، متوقعًا أن يتمثل ما سيقدمه رئيس الولايات المتحدة بـ"إحياء الاتفاق النووي الأمريكي الأوروبي مع إيران، أو اتّباع نهج أمريكي أكثر استنارة تجاه غزة وسوريا".

وتنبأت الصحيفة الجارديان، أن يخدم ما سيقدمه ترامب لدول الخليج أهدافًا أخرى، مثل "خفض أسعار الطاقة وتعزيز الاستثمارات الخليجية في الشركات والوظائف الأمريكية، وكبح جماح التضخم الأمريكي".

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