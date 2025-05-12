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خارج الحدود

صحيفة عبرية: ترامب قد يفكر بزيارة إسرائيل قبل الرياض في هذه الحالة

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلا عن مسئول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفكر بزيارة إسرائيل قبل الرياض، إذا أنجز اتفاقا لوقف إطلاق نار طويل الأمد.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى مطار بن غوريون، استعدادا لإفراج حركة حماس عن عيدان ألكسندر.

وبحسب  معاريف نقلا عن مسئولين إسرائيليين: لا علم لنا بأي خطة لنقل عيدان ألكسندر إلى قطر للقاء ترامب هناك.

وكان قد أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أن كتائب القسام قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم.

وكانت قد أعلنت القناة ١٢ العبرية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار بغزة بدءا من 12 ظهرا للتمكن من استعادة الجندي عيدان ألكسندر.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في حركة حماس بأن الحركة ستفرج عن الأسير "الأمريكي - الإسرائيلي" عيدان ألكسندر، اليوم الإثنين.

 

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، أعلنت حركة حماس، أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار ، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة"

 

وتابعت حماس:"سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي  الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".

 

إدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة

وواصلت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة". 

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

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إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية

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