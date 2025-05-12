ترامب بعد توسطه في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان: نفاوضهم على اتفاق تجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: إن قيادتي الهند وباكستان تحلتا بالحكمة في قرارهما الموافقة على وقف إطلاق النار.

مفاوضات تجارية مع الهند وباكستان

وأضاف ترامب: "نفاوض الهند على اتفاق تجاري، وسنقوم بذلك مع باكستان أيضا".

وتابع ترامب: "نريد إعادة قطاع إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة.. محادثات جنيف مع الصين كانت ودية وبناءة.. وسأتحدث مع الرئيس الصيني بحلول نهاية الأسبوع".

ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد أيام من تصاعد الصدام بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله «تهانينا للهند وباكستان على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير».

وأوضح ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار وبشكل فوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.