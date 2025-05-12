الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب بعد توسطه في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان: نفاوضهم على اتفاق تجاري

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: إن قيادتي الهند وباكستان تحلتا بالحكمة في قرارهما الموافقة على وقف إطلاق النار.

مفاوضات تجارية مع الهند وباكستان

وأضاف ترامب: "نفاوض الهند على اتفاق تجاري، وسنقوم بذلك مع باكستان أيضا".    

وتابع ترامب: "نريد إعادة قطاع إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة.. محادثات جنيف مع الصين كانت ودية وبناءة.. وسأتحدث مع الرئيس الصيني بحلول نهاية الأسبوع".

ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد أيام من تصاعد الصدام بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله «تهانينا للهند وباكستان على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير».

وأوضح ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار وبشكل فوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الهند وباكستان الهند باكستان الرئيس الأمريكى أقليم كشمير

مواد متعلقة

صحيفة عبرية: ترامب قد يفكر بزيارة إسرائيل قبل الرياض في هذه الحالة

حرب باكستان، انفجارات في بلدة بارامولا بكشمير الهندية

سلطنة عمان تعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

"شكرا يا حكومة.. عفوا يا تجمع"، المستأجرين: تعديل الإيجار القديم يهدد الأمن القومي

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

مؤسس اتحاد مستأجري مصر يستشهد بآية قرآنية تثير اعتراض النواب أثناء مناقشة الإيجار القديم

الصحة: إصابة 26 ألف طفل بالتقزم سنويا وإطلاق حملة للتوعية بالمرض وخطورته

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر وغانا في تاريخ أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإحرام بالحج مع وجود جرح يدمي عند المشي؟ الإفتاء ترد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

موسم الحج 2025، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟

المزيد
الجريدة الرسمية