قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: سأتوجه إلى السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف ترامب: زيارتي للسعودية وقطر والإمارات تاريخية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن حركة حماس ستفرج عن المواطن الأمريكي "عيدان ألكسندر" خلال ساعتين أو في وقت ما خلال هذا اليوم.

رفع الحواجز غير النقدية أمام الصادرات الأمريكية

وتابع ترامب: "الصين وافقت على رفع كل الحواجز غير النقدية أمام الصادرات الأمريكية.. فتح الصين أسواقها أمام الشركات الأمريكية سيكون عظيما".

مفاوضات تجارية مع الهند وباكستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: إن قيادتي الهند وباكستان تحلتا بالحكمة في قرارهما الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب: "نفاوض الهند على اتفاق تجاري، وسنقوم بذلك مع باكستان أيضا".

واستطرد ترامب: "نريد إعادة قطاع إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة.. محادثات جنيف مع الصين كانت ودية وبناءة.. وسأتحدث مع الرئيس الصيني بحلول نهاية الأسبوع".

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