ترامب عن تقديم قطر طائرة كهدية: ساعدناهم كثيرا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن تقديم قطر طائرة كهدية لافتة رائعة، لافتا إلي أن الولايات المتحدة ساعدت الدوحة كثيرا.

وأشار ترامب إلى أنه يحترم قيادت قطر، مضيفا: "تقديم الطائرة من بادرة حسن نية.. ولا أنوي استعمال الطائرة بعد مغادرة منصبي".

تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

وقال الرئيس الأمريكي: نفكر جديا في تخفيف العقوبات المفروضة علي سوريا، مضيفا: "سنقوم بعمل مع الرئيس التركي بشأن دمشق.. أردوغان طلب رفع العقوبات عن سوريا وسننظر في ذلك من أجل منحها بداية جديدة".

وتابع ترامب: "ما يحدث بشأن إيران جيد جدا.. ولا يمكن لطهران امتلاك سلاح نووي وتصرفات الإيرانيين كانت معقولة حتى الآن.. الإيرانيون لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي وهم يتصرفون بذكاء".

واستطرد ترامب: الحوثيون توقفوا عن إطلاق النار وقالوا إنهم لن يهاجموا سفننا.

زيارة ترامب للسعودية وقطر والإمارات

قال الرئيس الأمريكي: سأتوجه إلى السعودية وقطر والإمارات، مضيفا: الزيارة ستكون تاريخية.

وأوضح ترامب أن حركة حماس ستفرج عن المواطن الأمريكي "عيدان ألكسندر" خلال ساعتين أو في وقت ما خلال هذا اليوم، قائلا: نأمل في إطلاق سراح رهائن آخرين.

رفع الحواجز غير النقدية أمام الصادرات الأمريكية

وتابع ترامب: "الصين وافقت على رفع كل الحواجز غير النقدية أمام الصادرات الأمريكية.. فتح الصين أسواقها أمام الشركات الأمريكية سيكون عظيما".

واستكمل ترامب: "نريد إعادة قطاع إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة.. محادثات جنيف مع الصين كانت ودية وبناءة.. وسأتحدث مع الرئيس الصيني بحلول نهاية الأسبوع".

مفاوضات تجارية مع الهند وباكستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: إن قيادتي الهند وباكستان تحلتا بالحكمة في قرارهما الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب: "نفاوض الهند على اتفاق تجاري، وسنقوم بذلك مع باكستان أيضا".

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