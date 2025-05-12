الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء القطري: نسعى لإطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة

وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست: إن بلاده تواصل جهودها لإطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الدوحة تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإسرائيل لإيجاد منفذ لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

إطلاق سراح الرهائن

وأوضح المسؤول القطري أن بلاده نجحت خلال عام ونصف من الوساطة في إطلاق سراح أكثر من 130 أسيرا، مشيرًا إلى أن جهود الوساطة مستمرة رغم تعقيدات المشهد الإقليمي.

وفي ما يتعلق بالشأن السوري، أشار رئيس الوزراء القطري إلى أن هناك العديد من الأمور غير المعروفة حول أداء الحكومة السورية الجديدة، إلا أن الأخيرة بدأت باتخاذ خطوات إيجابية منذ توليها السلطة.

وأكد أن قدرة الحكومة السورية على المضي قدمًا باتت محدودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، لافتًا إلى أن قطر تسعى للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حول إمكانية رفع تلك العقوبات، بما يساعد على دفع الأوضاع الإنسانية والسياسية نحو الاستقرار.

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