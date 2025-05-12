الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

الصليب الأحمر يتسلم الأسير عيدان ألكسندر

الأسير عيدان
الأسير عيدان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتسليم الأسير عيدان ألكسندر للصليب الأحمر، وأنه سيتم نقله  إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم.

ومنذ لحظات، بدأت عملية تسليم الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر في شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ضمن جهود الوساطة المستمرة بين الأطراف المعنية.

 

الصليب الأحمر

ووصل موكب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى موقع التسليم في المنطقة، تمهيدًا لاستلام الأسير ونقله إلى الجانب الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بوصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية، قرب قطاع غزة، استعدادًا لإتمام إجراءات استلام المحتجز عيدان ألكسندر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مؤشرات على تحرك ملف التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، وسط جهود دولية مكثفة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في القطاع، ودفع مسار المفاوضات نحو اتفاق إنساني شامل.

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الصليب الأحمر تسليم الأسير عيدان ألكسندر غزة قطاع غزة المبعوث الأمريكي

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