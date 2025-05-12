كرة السلة، الأهلي يمنح المدير الفني الإسباني فرصة أخيرة في دوري السوبر

كرة السلة، قرر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، منح المدير الفني لفريق كرة السلة أوجستي بوش، فرصة أخيرة في نهائيات دوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

وعلمت “فيتو” أن إدارة النادي الأهلي طالبت المدير الفني الإسباني بحصد لقب دوري السوبر، رغم المنافسة القوية مع الاتحاد السكندري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أنه سيتم الاستغناء عن المدير الفني الإسباني حال فشل في حصد لقب دوري السوبر.

موعد مواجهات الأهلي والزمالك

وتقام سلسلة مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر في المواعيد التالية:

المباراة الأولى: 13 مايو

المباراة الثانية: 15 مايو

المباراة الثالثة: 17 مايو

المباراة الرابعة: 19 مايو

المباراة الخامسة: 20 مايو.

وعلى الطرف الآخر، يخوض الاتحاد السكندري مواجهات قوية أيضا أمام سبورتنج في الدور قبل النهائي من دوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025، وتقام سلسلة المواجهات في نفس المواعيد.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور قبل النهائي بحضور جماهيري، يصل إلى 2000 مشجع لكل فريق.

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