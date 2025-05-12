الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، الأهلي يمنح المدير الفني الإسباني فرصة أخيرة في دوري السوبر

أوجستي بوش، فيتو
أوجستي بوش، فيتو

كرة السلة، قرر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، منح المدير الفني لفريق كرة السلة أوجستي بوش، فرصة أخيرة في نهائيات دوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

وعلمت “فيتو” أن إدارة النادي الأهلي طالبت المدير الفني الإسباني بحصد لقب دوري السوبر، رغم المنافسة القوية مع الاتحاد السكندري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أنه سيتم الاستغناء عن المدير الفني الإسباني حال فشل في حصد لقب دوري السوبر.

موعد مواجهات الأهلي والزمالك

وتقام سلسلة مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر في المواعيد التالية:

المباراة الأولى: 13 مايو

المباراة الثانية: 15 مايو

المباراة الثالثة: 17 مايو

المباراة الرابعة: 19 مايو

المباراة الخامسة: 20 مايو.

وعلى الطرف الآخر، يخوض الاتحاد السكندري مواجهات قوية أيضا أمام سبورتنج في الدور قبل النهائي من دوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025، وتقام سلسلة المواجهات في نفس المواعيد.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور قبل النهائي بحضور جماهيري، يصل إلى 2000 مشجع لكل فريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة النادي الأهلي اوجستي بوش دوري السوبر الأهلي محمود الخطيب المدير الفني لفريق كرة السلة أوجستي بوش الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

أحمد عمر vs أوجستي بوش، الإسباني يخسر التحدي وزعيم الثغر يحكم قبضته على كرة السلة

كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة.. استقيموا يرحمكم الله

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس مصر

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

تعرف على الجهاز المعاون للإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

محطات مهمة في مسيرة خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

صادرات لأكثر من 147 دولة، جهود الحكومة لتوطين صناعة الدواء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية