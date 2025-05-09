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رياضة

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس مصر

مباراة الاتحاد السكندري
مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، فيتو

توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد عمر، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025، عقب فوزه على نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجستي بوش بنتيجة 85-83.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على صالة الشباب والرياضة "صالة زويل" بمدينة 6 أكتوبر، ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 73-73، قبل أن يسحمها "سيد البلد" لصالحه في اللحظات الأخيرة برمية متوسطة من المحترف البورتريكي كايل فيناليس.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 24-18 لصالح الاتحاد السكندري

الفترة الثانية: 43-42 لصالح الأهلي

الفترة الثالثة: التعادل 58-58

الفترة الرابعة: التعادل 73-73

الوقت الإضافي الأول: 85-83 لصالح الاتحاد السكندري

ليحافظ "زعيم الثغر" على لقبه للعام الثاني على التوالي.

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