اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة.. استقيموا يرحمكم الله

كشفت المرحلة الأولى لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة، التي تقام على ملعب الصالة المغطاة لنادي قارون بمحافظة الفيوم، أن اتحاد اللعبة ذاتها لا يولي أهمية لها ولا يعمل على نشرها.

فقد بدأت مباريات المرحلة التي يشارك فيها 8 فرق من محافظات مصر المختلفة يوم الاثنين 5 مايو الجاري، دون أن يخطر محافظ الفيوم لافتتاح الدوري، وبالتالي لم يتم الترويج لها، كما تقام المباريات بجمهور محدود وهو من أسر اللاعبين الذين لا يعرف عنهم أحد شيئًا بسبب سوء التنظيم وضعف الدعاية للعبة والدوري المصري كله..

حتى جدول المباريات الذي نشر على صفحة اتحاد اللعبة، تم تعديله فجر يوم افتتاح البطولة بحجة أن أحد الفرق وصل متأخر، أليس الاتحاد بعالم بعدد الفرق وأسمائها؟ موقف يثير الغرابة والضحك!

فقر في الدعاية والتسويق

نعود إلى اللعبة، فلا أظن أن عدد من يعرفون أن مصر بها دوري عام للكرة السلة للكراسي المتحركة، يزيدون على أعضاء الاتحاد واللاعبين وأسرهم وأجهزتهم الفنية، ويبدو أن اتحاد اللعبة لا يدري أن الدولة تولي اهتماما خاصا للموهوبين عموما والموهوبين من أصحاب الهمم بشكل خاص.

أما الدور الأول للدوري المصري الذي أقيم في الفيوم، قد افتقر إلى الرعاية إلى حد عدم وجود كوب ماء، إلا بعض ما يوفره نادي متحدي الإعاقة من واجبات الضيافة، أما ضيوف الدورة فلم يجدوا مكانا في مقصورة الصالة للجلوس فيه بل تم وضع كراسي بلاستيكية علي حواف الملعب وكأننا في دورة رمضانية في إحدى حواري القاهرة القديمة.

أما مديرية الشباب والرياضة بالفيوم فلم يتواجد منها إلا مسئول وحيد جاء بمفرده، ومن المقرر أن يحدد مسؤولو اللعبة موعد ومكان الدورة المجمعة الثانية خلال الساعات المقبلة، علمًا بأن الفريق صاحب أعلى النقاط في الدورتين المجمعتين سيتوج بلقب الدوري.

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