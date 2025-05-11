أحمد عمر vs أوجستي بوش، الإسباني يخسر التحدي وزعيم الثغر يحكم قبضته على كرة السلة

كرة السلة، يجد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، صعوبات كبيرة في تحقيق الفوز بالمباريات التي يواجه خلالها مواجهة الاتحاد السكندري بقيادة مدربه أحمد عمر، وذلك منذ تولي الأخير المسئولية في يوليو 2023.

وحتى الآن جمعت 16 مواجهة بين أهلي “أوجستي بوش” واتحاد “أحمد عمر”، في مختلف البطولات المحلية، حقق خلالها أوجستي الفوز في 5 مباريات فقط، فيما كان التفوق لصالح أحمد عمر في 11 مواجهة.

وعلى مستوى النهائيات، خاض الأهلي والاتحاد السكندري، 5 نهائيات في البطولات المحلية، تحت قيادة الثنائي على مدار موسمين، حسم أوجستي منها بطولتين فقط وهي دوري المرتبط موسمي 2024، و2025.

أما الاتحاد السكندري فحسم بطولات، كأس مصر موسمي 2024 و2024، وكأس السوبر 2024 ودوري السوبر 2024.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي والاتحاد السكندري، سلسلة جديدة من المواجهات في نهائيات دوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

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