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أسيوط تطلق مبادرة لتوزيع بونات شراء لمستحقي الدعم من ذوي الهمم

أسيوط تطلق مبادرة
أسيوط تطلق مبادرة لتوزيع بونات شراء لمستحقي الدعم، فيتو

 أطلق اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مبادرة مجتمعية لتوزيع بونات شراء مواد غذائية بقيمة 500 جنيه للبطاقة، على عدد من مستحقي الدعم بإحدى مدارس ذوي الهمم بمدينة أسيوط. 

دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط

 وشملت عملية التوزيع الطلاب والعاملين والخدمات المعاونة، بإجمالي دعم تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط. 

وشهدت الفعالية حضور كل من نفيسة عبد السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط، والدكتورة منى أبو المواهب، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، حيث جرى تسليم البونات في أجواء اتسمت بالاحترام والخصوصية، بما يحفظ كرامة المستفيدين ويعزز قيم العدالة الاجتماعية.

 

 وأكد محافظ أسيوط أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية، من خلال شراكات فعالة مع العديد من المؤسسات والمجتمع المدني مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم المبادرة.

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 وأشار أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التنموية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشركاء المجتمعيين، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

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