طريقة عمل البقلاوة بالفستق، هشة ومقرمشة مثل الجاهزة وأحلى

طريقة عمل البقلاوة، البقلاوة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها شعبية كبيرة فى بلاد الشام وتركيا ويعشقها المصريون كثيرا حيث تقدم بطرق مميزة وبحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البقلاوة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البقلاوة بالفستق.

مكونات عمل البقلاوة بالفستق:-

عبوة من رقائق عجينة البقلاوة (500 جرام)

كوب ونصف من الفستق الحلبي المجروش

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري)

كوب من الزبدة المذابة

لتحضير القطر (الشربات):

كوبان من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري)

طريقة عمل البقلاوة بالفستق:-

في وعاء، اخلطي الفستق المجروش مع السكر وماء الزهر (إذا رغبت).

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

عند الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

أضيفي ماء الزهر ثم ارفعي القطر عن النار واتركيه ليبرد.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية الفرن بالقليل من الزبدة.

ضعي أول طبقة من رقائق العجينة وادهنيها بالزبد، وكرري ذلك مع نصف كمية الرقائق.

وزعي حشوة الفستق فوق الرقائق بالتساوي.

أكملي بوضع بقية الرقائق مع دهن كل طبقة بالزبدة.

قطعي البقلاوة إلى مربعات أو معينات باستخدام سكين حادة.

صبي ما تبقى من الزبدة فوق الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30–40 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

أخرجيها من الفرن وصبي القطر البارد عليها مباشرة وهي ساخنة.

اتركيها لتبرد ثم قدميها.

طريقة عمل البقلاوة بالفستق

ولعمل الجلاش الحلو السادة

مكونات عمل الجلاش الحلو:

لفة جلاش

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

3 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الشربات (حسب الرغبة)

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:

ادهني صينية الخبز بالقليل من الزبدة.

ضعي ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة.

ضعي ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة. كررى العملية حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدًا.

أضيفي الحليب والفانيليا، واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط.

أكملي وضع باقي أوراق الجلاش بنفس الطريقة (مع دهن كل ورقتين بالزبدة).

قطعي الجلاش في الصينية إلى مربعات أو مثلثات بإستخدام سكين حاد.

اسكبي خليط الحليب والبيض بالتساوي فوق الجلاش المقطع، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ليتشرب.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعى الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون.

بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبي الشربات عليه وهو ساخن (يمكن التحكم بكمية الشربات حسب الرغبة).

اتركي الجلاش ليبرد قليلا ثم قدميه مع كوب من الشاي أو القهوة.

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