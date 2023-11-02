طريقة عمل البقلاوة، هشة وطرية وسهلة التحضير

طريقة عمل البقلاوة، البقلاوة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى عشاق كثيرون لمذاقها المميز وهى عبارة عن جلاش حلو.

وطريقة تعامل البقلاوة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فهى عبارة عن جلاش حلو بالعسل والمكسرات ولها عشاق كثيرون وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البقلاوة.

مكونات عمل البقلاوة:-

لفة جلاش

كوب سمن بلدى

مكسرات مجروشة فستق على لوز أو فول سوداني حسب الرغبة

الشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

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رشة فانيليا

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل البقلاوة:-

نذوب السمن ونحضر صينية فرن متوسطة.

ثم نفرد فيها طبقة جلاش وندهنها بالسمن.

ونفرد فوقها طبقة أخرى وندهنها بالسمن.

وهكذا حتى تنتهى من نصف كمية الجلاش.

ثم نفرد عليها طبقة المكسرات المجروشة.

ثم نفرد باقى كمية الجلاش المتبقية مع دهان كل طبقة بالسمن.

ثم نقطع الجلاش مستطيلات وندخله الفرن حتى يحمر لونه.

وفى هذه الأثناء نحضر الشربات، حيث نخلط الماء مع السكر ونرفعهم معا على النار وعند الغليان نضيف الفانيليا والليمون، ونترك الخليط يغلى على النار الهادئة لمدة 10 دقائق.

ونتركه يبرد تماما، وفور خروج البقلاوة من الفرن نسقيها بالشربات البارد ونغطيها لمدة ربع ساعة.

ثم نقطعها وتقدم بعدها.

طريقة عمل البقلاوة، فيتو

ولعمل كيكة الجلاش

مكونات عمل كيكة الجلاش:

لفة جلاش

٤ بيضات

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

رشة ملح

علبة زبادى

نصف كوب لبن

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

للشربات:

كوب ماء

كوب سكر

فانيليا

عصير نصف ليمون

طريقة عمل كيكة الجلاش:

-أولا نحضر الشربات، حيث نضع مكوناته لتغلى على النار لمدة ربع ساعة، ثم نترك الشربات يبرد تماما.

-بعدها نحضر الكيك، حيث نحضر البيض ونضعه في الخلاط ونضرب جيدا.

-ثم نضيف له الفانيليا والبيكينج بودر والسكر واللبن والزيت والزبادى وباقى المكونات ونضرب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

-ثم نحضر صينية مدهونة بالسمن.

-ونحضر لفة الجلاش ونقطعها إلى مربعات ونأخذ كل مربع نكرمشه باليد ونضعه في الصينية وهكذا حتى تنتهى لفة الجلاش بحيث نرص ورقات الجلاش المكرمشة بجانب بعضها في الصينية.

-ثم نصب عليها الخليط السابق الموجود بالخلاط.

-وندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة.

-ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد على الفور، ونتركها تبرد وتقدم بعدها.

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