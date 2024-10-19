السبت 19 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البقلاوة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم

البقلاوة،فيتو
البقلاوة،فيتو

طريقة عمل البقلاوة، البقلاوة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة تقدم بالمكسرات خاصة الفستق.

وطريقة عمل البقلاوة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البقلاوة.

مكونات عمل البقلاوة:-

500 جرام من عجينة الجلاش

300 جرام من الجوز المطحون (أو اللوز أو الفستق)

100 جرام من السكر

1 ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)

للشربات (القطر):

2 كوب من السكر

1 كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

للتزيين:

زبدة مذابة (حوالي 200 جرام)

طريقة عمل البقلاوة:-

  • في قدر، اخلطى السكر والماء، وضعيه على نار متوسطة.
  • بعد الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
  • أضيفي ماء الورد بعد أن يبرد.
  • في وعاء، اخلطى الجوز المطحون مع السكر والقرفة.
  • قومى بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية.
  • ادهني صينية بالزبدة.
  • ضعي ورقة من عجينة الجلاش في الصينية وادهنيها بالزبدة، وكررى العملية مع 5-6 أوراق.
  • وزعى طبقة من الحشوة، ثم أضيفي 2-3 أوراق من العجينة وادهنيها بالزبدة.
  • كررى العملية حتى تنتهي من الحشوة وتصل إلى أعلى الصينية.
  • قومى بتقطيع البقلاوة إلى مربعات أو مثلثات.
  • اخبزى البقلاوة في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
  • بعد خروج البقلاوة من الفرن، صبى الشربات البارد فوقها واتركيها لتبرد لمدة ساعة.
  • يمكنك تقديم البقلاوة مزينة بالفستق المطحون أو الجوز، وتقدم بعدها.
طريقة عمل البقلاوة
طريقة عمل البقلاوة

ولعمل الجلاش الحلو السادة 

مكونات عمل الجلاش الحلو:-

لفة جلاش

كوب سمن ذائب

الشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

رشة قرفة

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الجلاش الحلو:-

  • اولا نحضر الشربات، حي ثنضيف مكوناته معا فى حلة ونرفعها على النار بدون تقليب.
  • ونتركها على النار تغلى لمدة 5 دقائق.
  • نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.
  • بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالسمن.
  • نرص ورقات الجلاش وندهن بين كل واحدة والأخرى بالسمن.
  • نقطعها ونصب على الوجه باقى كمية السكن المتبقى وندهن الوجه بالسمن جيدا.
  • ندخل الجلاش الفرن الساخن مسبقا ونتركه حتى يحمر وجهها.
  • نخرج الجلاش من الفرن ونصب عليه الشربات البارد.
  • نغطى الجلاش لمدة 10 دقائق.
  • نتركه يبرد ويقطع ويقدم أو يقدم ساخنا حسب الرغبة.
  • والجلاش يمكن تقديمه بطرق مختلفة حسب الرغبة وكذلك بحشوات عديدة حسب الرغبة، حيث تتفنن ربات البيوت فى حشواته وطرق تحضيره.
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البقلاوة طريقة عمل البقلاوة مكونات عمل البقلاوة الحلوى الشرقية الجلاش الشيف سارة أحمد

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