أخبار مصر اليوم: البترول تحسم الجدل حول البنزين المغشوش.. حقيقة وجود تسريب غاز بـ 6 أكتوبر.. تطورات جديدة في أزمة مشروع جمعيتي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مين إللي غش البنزين؟، وزارة البترول تحسم الجدل

البنزين المغشوش، أجاب المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على سؤال الساعة، وهو من المتسبب في أزمة "غش البنزين"؟.

ورد متحدث وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "منذ ظهور مشكلة البنزين المغشوش على السوشيال ميديا، توجهنا للمبلغين وأصحاب الشكاوى على بوابة الشكاوى الحكومية، وطلبنا رواية القصة كاملة من أجل جمع الأدلة والتعرف على مناطق المشكلة".

وأضاف: "تم حصر كل شكاوى البنزين المغشوش، وفي يوم 4 مايو استقبلنا 5 شكاوي فقط، وبناءً على تلك الشكاوى تحركنا على الأرض، حتى استقبلنا العديد من الشكاوى الأخرى بشأن البنزين المغشوش، وصولا بسحب 807 عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية".

وأوضح: "هناك عينات بالفعل أثبتت أن البنزين مغشوش، وقمنا بعمل تحليل للإجراءات لضمان التأكد من المواصفات القياسية للبنزين والإجراء الثاني الذي قمنا باتباعه تعويض الناس المتضررة من البنزين المغشوش، وهناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها مع الجهات المعنية".

وأكد: "مع انتهاء الإجراءات بالكامل سيتم إعلان النتائج بكل شفافية ووضوح، ومن الوارد أن يكون هناك طرف ثالث وراء مشكلة البنزين المغشوش، خلاف محطات الوقود أو شركات البترول التي تضخ البنزين".

عودة سرعة القطارات لطبيعتها بعد التخفيض بسبب درجات الحرارة

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية، عودة سرعة القطارات لطبيعتها بعد تخفيض سرعة القطارات من 120 كيلو في الساعة إلى 60 كيلو فقط بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وذلك لتأمين مسير القطارات على مدار الساعة.

وأصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للركاب.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ أي تي إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والتى تهدد سلامة الرحلات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال تحسن الطقس.

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة وانخفاض كبير في درجات الحرارة غدا

كشف الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تطورات جديدة في حالة الطقس.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، انتهاء الموجة الحارة اليوم، والتي وصلت ذروتها لـ 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت: أنه من المنتظر حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بحوالي من 7 إلى 8 درجات مئوية، غدًا، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ولفتت إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل من المتوقع حدوث موجة حارة أخرى وارتفاعات في درجات الحرارة.

البترول تكشف حقيقة وجود تسريب غاز بموقع الحادث السابق بـ 6 أكتوبر

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه في ضوء ما رصدته من مشاركات على منصات التواصل الإعلامي بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، فإنه لا صحة لما يُثار بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: توجه إلى الموقع فرق الطوارئ مصحوبة بمهندسي العمليات بشركة ناتجاس المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أي آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أي مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع.

وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تمامًا ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور. وفي ذات الإطار، تتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للسادة المواطنين الذي تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة في حال وجود أي ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية التالية:

• الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

• الخط الساخن لشركة ناتجاس 19990

• شركة تاون جاس للغاز الطبيعي رقم طوارئ 129.

• شركة جاسكو للغاز الطبيعي رقم طوارئ 149.

ضمن خطة الإصلاح والرقابة، القابضة للصناعات الغذائية تتحرك لضبط أداء مشروع جمعيتي

وجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركاتها التابعة لها باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية، بشأن مشروع " جمعيتي، وذلك تماشيًا مع القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024 عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم عمل المشروع.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ضمان كفاءة الأداء والرقابة الفعالة على مشروع "جمعيتي" في مختلف المحافظات، وبهدف تجنب أية مخالفات وتحسين منظومة توزيع السلع الأساسية للمواطنين،

وطالبت الشركة القابضة في منشور حصلت " فيتو " على نسخة منه، الشركات التابعة بـتشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة شاملة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي" التابعة لكل شركة، وفقًا لما ورد في القرار الوزاري، بما يشمل:

حصر المنافذ غير المطابقة للاشتراطات المحددة.

فحص الجوانب المالية والإدارية لكل منفذ على حدة.

إعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى الشركة القابضة يتضمن ما يلي:

إحصائيات محدثة لحالة المشروع حتى تاريخ إعداد التقرير.

التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال الموسم الجديد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كميات القمح الذي تم توريدها محليًا من المزارعين في الموسم الجديد تجاوزت 1.5 مليون طن.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة عمليات التوريد، حيث يتم التأكد من جودة القمح المستلم، وتطبيق جميع الضوابط الفنية لضمان استلام أقماح مطابقة للمواصفات المعتمدة.

كما شددت على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عملية التسليم، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التوريد.

يذكر أن سعر توريد إردب القمح خلال الموسم الحالي يتراوح بين 2100 و2200 جنيه حسب درجة النظافة، حيث قامت الدولة هذا العام برفع سعر توريد أردب القمح لتشجيع الفلاحين على تسليم المحصول، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتغيرات في أسعار السوق العالمية، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا بين جموع المزارعين

وتسعى الحكومة إلى تأمين مخزون استراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها الأسواق الغذائية، حيث يعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

من له حق التعويض عن البنزين المغشوش؟ البترول توضح

كشف المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، من له حق الحصول على تعويض البنزين المغشوش المقدر بـ 2000 جنيه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: وفقا للشكاوي التي تم تتبعها رصدنا عينات من البنزين وأظهرت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد: عدد العينات التي أثبتت عدم مطابقة البنزين للمواصفات القياسية 5 عينات من بين 807 عينات تم سحبها، ولكن مع ذلك سنعطي لكل من تقدم بشكوى حقه فقد يكون جودة البنزين له أثر على تعطيل طلمبة البنزين.

وتابع: تم تحديد تعويض 2000 جنيه لمن تقدم بشكوى خلال الفترة الأخيرة، وسيتم صرف المبلغ على الفور وفقا لإجراءات سنعلنها تباعا بعد عملية المعاينة"

تاون جاس لأهالي مدينة نصر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس عن قيامها بأعمال صيانة طارئة بشارع مكرم عبيد، وذلك غدا الإثنين بداية من الساعة العاشرة مساء.

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الانزعاج من رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

وأكدت الشركة أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء كما أعلنت أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على ١٢٩ وهو الرقم الخاص بالطوارئ

وزير التعليم: توفير معلمين في المواد الأساسية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كلًا من جاريث بايلي السفير البريطاني لدى القاهرة، ومارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ لبحث تعزيز آفاق التعاون في المشروعات التعليمية المشتركة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال التعليم يُمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات بين البلدين، ويعكس التزامًا مشتركًا بدعم الاستثمار في التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى لهذا التعاون من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مؤكدًا أن مصر حريصة على توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل المزيد من المبادرات بما يرسخ مكانة التعليم كمحرك رئيسي للتنمية.

وشدد الوزير على أهمية بناء قاعدة تعليمية قوية لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية، باعتبارها الأساس لأي عملية تطوير مستدامة، مشيرًا إلى أنه حرص على زيارة عدد كبير من المدارس على مدار العام الدراسي لمتابعة انتظام العملية التعليمية ميدانيًا، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع بداية العام، وفي مقدمتها تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول إلى أقل من ٥٠ طالبًا في الفصل، وتوفير المعلمين في المواد الأساسية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، قد أثمرت عن ارتفاع ملحوظ في نسبة حضور الطلاب، حيث بلغت نحو ٩٠٪؜ منذ بداية العام الدراسي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا يمكن البناء عليه لتحقيق نقلات نوعية في مختلف محاور العملية التعليمية.

وفي إطار رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، أعلن الوزير عن استحداث وحدة مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية، تتكون من الكوادر التعليمية المحالة إلى المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، تقديرًا لما يملكونه من خبرات واسعة ومؤثرة، وستكون مهمة هذه الوحدات تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم الأداء التعليمي، وتحليل وضع المدارس، وتحديد نقاط القوة والاحتياج، ورفع نتائج التقييم إلى الوزارة، التي ستتولى إعداد خطط عمل موجهة، وتزويد المديريات بتقارير تفصيلية لضمان التحسين المستمر على أسس علمية وموضوعية.

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