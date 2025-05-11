ضمن خطة الإصلاح والرقابة، القابضة للصناعات الغذائية تتحرك لضبط أداء مشروع جمعيتي

وجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركاتها التابعة لها باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية، بشأن مشروع " جمعيتي ، وذلك تماشيًا مع القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024 عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم عمل المشروع.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ضمان كفاءة الأداء والرقابة الفعالة على مشروع "جمعيتي" في مختلف المحافظات، وبهدف تجنب أية مخالفات وتحسين منظومة توزيع السلع الأساسية للمواطنين،

وطالبت الشركة القابضة في منشورحصلت " فيتو " على نسخه منه، الشركات التابعة بـتشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة شاملة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي" التابعة لكل شركة، وفقًا لما ورد في القرار الوزاري، بما يشمل:

حصر المنافذ غير المطابقة للاشتراطات المحددة.

فحص الجوانب المالية والإدارية لكل منفذ على حدة.

إعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى الشركة القابضة يتضمن ما يلي:

إحصائيات محدثة لحالة المشروع حتى تاريخ إعداد التقرير.

تحليل للتحديات والمعوقات التي تواجه التشغيل الفعلي للمنافذ.

مقترحات تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء.

رؤية الشركة لتعظيم الاستفادة من المشروع في المرحلة القادمة.

وأكدت القابضة على ضرورة إرسال التقارير في موعد أقصاه 31 مايو 2025، تمهيدًا لرفع الموقف بشكل موحّد إلى الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الدعم والتطوير المناسبة.

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