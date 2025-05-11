من له حق التعويض عن البنزين المغشوش؟، البترول توضح

كشف المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، من له حق الحصول على تعويض البنزين المغشوش المقدر بـ 2000 جنيه.



رصد عينات البنزين المغشوش

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: وفقا للشكاوي التي تم تتبعها رصدنا عينات من البنزين وأظهرت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.

عدد عينات البنزين المغشوش

وأكد: عدد العينات التي أثبتت عدم مطابقة البنزين للمواصفات القياسية 5 عينات من بين 807 عينات تم سحبها، ولكن مع ذلك سنعطي لكل من تقدم بشكوى حقه فقد يكون جودة البنزين له أثر على تعطيل طلمبة البنزين.

وتابع: تم تحديد تعويض 2000 جنيه لمن تقدم بشكوى خلال الفترة الأخيرة، وسيتم صرف المبلغ على الفور وفقا لإجراءات سنعلنها تباعا بعد عملية المعاينة".



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