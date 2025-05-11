تاون جاس لأهالي مدينة نصر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا

تاون جاس : الي اهالي مدينة نصر لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس عن قيامها بأعمال صيانة طارئة بشارع مكرم عبيد، وذلك غدا الإثنين بداية من الساعة العاشرة مساء.

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الانزعاج من رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

وأكدت الشركة أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء كما أعلنت أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على ١٢٩ وهو الرقم الخاص بالطوارئ.

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