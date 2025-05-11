الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

البترول تكشف حقيقة وجود تسريب غاز بموقع الحادث السابق بـ 6 أكتوبر

وزارة البترول،فيتو
وزارة البترول،فيتو
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أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه في ضوء ما رصدته من مشاركات على منصات التواصل الإعلامي بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، فإنه لا صحة لما يُثار بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: توجه إلى الموقع فرق الطوارئ مصحوبة بمهندسي العمليات بشركة ناتجاس المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أي آثار لرائحة غاز  كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أي مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع.

 

لا صحة لوجود تسريب 

 

وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تمامًا ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور. وفي ذات الإطار، تتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للسادة المواطنين الذي تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة في حال وجود أي ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية التالية:

• الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

• الخط الساخن لشركة ناتجاس 19990

• شركة تاون جاس للغاز الطبيعي رقم طوارئ 129.

• شركة جاسكو للغاز الطبيعي رقم طوارئ 149.

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