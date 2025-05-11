البترول: منقدرش نعرف البنزين المغشوش محلي أم مستورد

قال المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة: لا نستطيع حتى الاَن تحديد المتسبب في أزمة البنزين غير المطابق للمواصفات القياسية.

أزمة البنزين المغشوش

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"منقدرش نعرف إذا كان البنزين المغشوش من المستورد أم المحلي الذي تم تكريره في المعامل المصرية، لإنه في النهاية يتم خلطهما ببعض".



المتسبب في أزمة البنزين المغشوش

وأكد:"بعدانتهاء التحقيقات سنعلن المسئول عن مشكلة البنزين المغشوش سواء كانت المحطات حكومية أو خاصة أو تابعة لأي جهة، وسيتم محاسبة المقصرين".





ولفت إلى أنه سيتم تعويض اصحاب الشكاوي الذي تقدموا بشكاوي في الفترة من 4 الي 10 مايو الجاري.

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