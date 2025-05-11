الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة وانخفاض كبير في درجات الحرارة غدا

كشف الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تطورات جديدة في حالة الطقس.

انتهاء الموجة الحارة

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، انتهاء الموجة الحارة اليوم، والتي وصلت ذروتها لـ 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



انخفاض درجات الحرارة

وأضافت: أنه من المنتظر حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بحوالي من 7 الي 8 درجات مئوية، غدًا، لافتة إلي أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.



موجة حارة جديدة الأسبوع المقبل

ولفتت إلي أنه مع بداية الأسبوع المقبل من المتوقع حدوث موجة حارة أخرى وارتفاعات في درجات الحرارة.



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