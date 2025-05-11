الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة 34 في تاريخه

توج فريق الترجي رسميا بلقب الدوري التونسي للموسم 2024-2025، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فريق الأولمبي الباجي، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

واستفاد الترجي من تعثر ملاحقه المباشر، فريق الاتحاد المنستيري، الذي سقط في فخ التعادل 1-1 أمام نجم المتلوي، ليصبح رصيد الترجي 65 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المنستيري، ويحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة.

ورفع الترجي رصيده إلى 34 لقبًا في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري التونسي.

يذكر أن الترجي قد فشل في مواصلة مشواره نحو لقب دوري أبطال إفريقيا، إذ ودع المنافسات بخسارة على يد ماميلودي صن داونز في دور الـ8.

مدرب الترجي السابق يصدم الزمالك بشأن القيادة الفنية للأبيض

فيما أكد خالد الغندور، أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تواصل مع المدرب ريجيكامب مدرب الترجي التونسي السابق، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلفًا لبيسيرو.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، ميدو تواصل مع المدرب الروماني ريجيكامب لتولي تدريب الزمالك، وعرض عليه مليون و٤٠٠ ألف دولار في السنة.

وأضاف، أن المدرب رفض العرض لأن الزمالك غير ملتزم بدفع مستحقات المدربين.

ميدو، فيتو

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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