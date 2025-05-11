تعثر صفقة انضمام السويسري ديريك كوتيسا للزمالك لهذا السبب

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن صفقة التعاقد مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، شهدت تعثرًا مفاجئًا في اللحظات الأخيرة، بسبب رفض زوجة اللاعب الانتقال إلى القاهرة، ما تسبب في تأجيل حسم الصفقة التي كانت في مراحلها النهائية.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب وناديه على كافة التفاصيل المالية، وسط ترحيب كبير من الجهاز الفني بضم كوتيسا، الذي يُعد من أبرز المواهب الهجومية، إلا أن زوجته أبدت تحفظًا على فكرة الانتقال إلى مصر؛ ما دفع اللاعب للتفكير مرتين قبل توقيع العقود النهائية.

الزمالك يسابق الزمن لإقناع اللاعب بحسم موقفه

ويسابق مسؤولو الزمالك الزمن لإقناع اللاعب بحسم موقفه سريعًا، من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفي، خاصة أن لجنة التخطيط ومسئولى النادى يرون أنه جناح سوبر وسيحقق الاستفادة المطلوبة للنادى، فيما بدأت أندية أخرى في التحرك لضم كوتيسا بعد علمها بتعثر الصفقة مع الزمالك.

وفي حال استمرار الرفض من جانب زوجته، قد يتجه النادي لصرف النظر عن الصفقة والبحث عن بديل أجنبي بنفس المواصفات.

يُذكر أن الزمالك يسعى لتدعيم مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة الإدارة لدعم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

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