الأهلي يقترب من ضم الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف القادم، حيث يعد شكري أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل رحيله عن صفوفه قبل عدة سنوات.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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