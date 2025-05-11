الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يقترب من ضم الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا

محمد شكري
محمد شكري

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف القادم، حيث يعد شكري أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل رحيله عن صفوفه قبل عدة سنوات. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر محمد شكري

مواد متعلقة

اشتعال المنافسة بين الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز، سيناريوهان للفوز بالبطولة، وقرار لجنة التظلمات بشأن الـ 3 نقاط يقرب أحد الفريقين من الحسم

مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الحكومة تكشف أمام النواب تطورات أزمة البنزين المغشوش

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وغانا في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية