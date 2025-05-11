الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يعلن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية

حسين لبيب
حسين لبيب

تعرض الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

 

وعكة صحية لرئيس نادي الزمالك 

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصًا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

وتوجه مجلس الإدارة بالكامل اليوم إلى منزل الكابتن حسين لزيارته والاطمئنان على صحته.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

 

تفاصيل جلسة أيمن الرمادي مع لاعبي الزمالك استعدادا لبيراميدز 

فيما عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين أهمية العمل والتركيز والاجتهاد في التدريبات، من أجل الاستعداد لمباراة بيراميدز المرتقبة.

وحرص الرمادي على تحفيز اللاعبين، مؤكدًا على ثقته التامة في قدرات الجميع في تنفيذ المطلوب.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الأفكار الخططية التي ينوي تنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمباراة المُقبلة.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويلتقي فريق الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

 

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي 

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4. 

بينما سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الثاني في شباك نظيره بيراميدز في الدقيقة 21.

وتعرض أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي للإصابة والتي خرج على إثرها من المباراة ليحل عبد العزيز البلعوطي بديلا له في الدقيقة 8+45.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 48.

وأحرز مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث على نظيره بيراميدز في الدقيقة 81.

وسجل ياو انور هدف البنك الأهلي الرابع على نظيره بيراميدز في الدقيقة 85.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما امس الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14.

وغادر ناصر ماهر ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 42.

وسجل إسلام عيسى هدف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64.

سجل سيف الجزيري هدف نادي الزمالك الثاني علي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 69.

وغادر صبحي حارس الزمالك ملعب المباراة بسبب الإصابة وحل محمد عواد بديلا له.

وسجل أحمد بالحاجة هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 3+90. 

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