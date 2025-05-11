هذا المدرب مرشح لتولي منصب المدير الرياضي بالزمالك

اقترب نادي الزمالك من التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البريطاني المخضرم توني بوليس لتولي منصب المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الفني والإداري ووضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي.

وأفادت مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء أن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطًا كبيرًا، وسط ترحيب من بوليس بخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا، حيث أبدى إعجابه بتاريخ الزمالك وجماهيريته الكبيرة، بالإضافة إلى التحديات التي تنتظره في الكرة المصرية والإفريقية.

ويأتي التحرك من إدارة الزمالك ضمن خطة طموحة لإعادة النادي إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا، من خلال الاستفادة من خبرات بوليس الكبيرة في الإدارة الرياضية، ووضع أسس فنية حديثة لفرق الناشئين والفريق الأول، بالإضافة إلى تحسين منظومة التعاقدات والكشافين.

توني بوليس، الذي سبق له تدريب عدد من الأندية الإنجليزية البارزة مثل ستوك سيتي ووست بروميتش، يُعرف بانضباطه الشديد وصرامته التكتيكية، وهو ما تأمل إدارة الزمالك أن ينعكس على منظومة العمل داخل النادي في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يُحسم الاتفاق النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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