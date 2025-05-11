مانشستر يونايتد يسقط على أرضه أمام وست هام بثنائية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، خسر فريق مانشستر يونايتد امام نظيره وست هام يونايتد، بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وسجل هدف وست هام الأول اللاعب توماس سوستشيك في الدقيقة 26 واضاف جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة57.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتقدم وست هام الي المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

دوري أبطال أوروبا

وعلى صعيد متصل، زادت حصة البريميرليج إلى 6 فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد وصول توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى نهائي الدوري الأوروبي 2025.

وينضم الفائز بلقب المسابقة القارية الرديفة إلى ركب المتأهلين إلى "تشامبيونز ليج" في الموسم الجديد لتضمن 6 أندية إنجليزية الظهور في النسخة الجديدة من دوري الأبطال رسميًّا.

وضرب توتنهام موعدًا مع مانشستر يونايتد في نهائي إنجليزي خالص يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بيلباو.

وحسم توتنهام تأهله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بسهولة عقب فوزه على مضيفه بودو جليمت النروجي 2-0 في إياب نصف النهائي الخميس، معززا أفضليته في مجموع المباراتين إلى 5-1.

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى دومينيك سولانكي (63) وبيدرو بورو (69).

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على أتلتيك بلباو برباعية مقابل هدف في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكرر مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، فوزه على أتلتيك بلباو، بقيادة إرنستو فالفيردي، بـ 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "أولرد ترافورد".

وفاز يونايتد بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب "سان ماميس".

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