بنكهة إنجليزية، موعد نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

يلتقي مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي في نهائي إنجليزي خالص في إسبانيا.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2025

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 مايو الجاري، على ملعب "سان ماميس" معقل فريق أتلتيك بلباو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على أتلتيك بلباو برباعية مقابل هدف في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكرر مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، فوزه على أتلتيك بلباو، بقيادة إرنستو فالفيردي، بـ 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "أولرد ترافورد".



وفاز يونايتد بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب "سان ماميس".

توتنهام يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

كما تأهل فريق توتنهام إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره فريق بودو جليمت بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أسبميرا في النرويج.

وانتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين توتنهام ضد بودو جليمت، بفوز توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب توتنهام.

ويلتقي توتنهام مع الفائز من لقاء مانشستر يونايتد في الدور النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وعلى صعيد متصل قررت رابطة الدوري الإنجليزي تقديم موعد مباراة توتنهام أمام أستون فيلا يومين، لمنح الفريق وقتا إضافيا للتعافي قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مباراة توتنهام وأستون فيلا، التي كانت مقررة في ملعب فيلا بارك يوم الأحد 18 مايو الساعة 2:15 ظهرًا، ستقام يوم الجمعة 16 مايو الساعة 7:30 مساء.

كذلك، تم تعديل موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج من الساعة 8:00 مساء إلى 8:15 مساء يوم الجمعة 16 مايو.

يأتي هذا القرار لتقليص الفارق في فترة الراحة بين توتنهام ومانشستر يونايتد، إذ كان من المقرر أن يحصل الأخير على 42 ساعة و15 دقيقة إضافية من الراحة بعد تأهلهما لنهائي الدوري الأوروبي.

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