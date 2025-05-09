الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على بلباو

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الأوروبي، تأهل فريق مانشستر يونايتد لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على أتلتيكو بلباو بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

وجاء الهدف عن طريق ميكيل جاوريجيزار في الدقيقة 31.

وجاءت اهداف مانشستر يونايتد عن طريق ماسون ماونت في الدقيقتين  72، 90.

وكاسيميرو بالدقيقة  79 وراسموس هويلوند 85.

 

وتجمعت أعداد كبيرة من جماهير فريق أتلتيك بلباو في شوارع مدينة مانشستر بإنجلترا استعدادًا لمؤازرة فريقها في مباراته أمام  مانشستر يونايتد  في إياب الدور إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

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لمشاهدة الفيديو من هنا

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

 

تشكيل مانشستر يونايتد 

تشكيل أتليتك بلباو 

 

 

وانتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين أتلتيك بلباو ضد مان يونايتد، بفوز المان يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب سان ماميس.

 

مواجهات مانشستر يونايتد وبلباو في جميع المسابقات

 والتقى مانشستر يونايتد ضد بلباو في 25 مباراة في جميع المسابقات وحقق المان يونايتد الفوز في 16 مباراة مقابل فوز بلباو في 5 مواجهات وحسم التعادل 4 مباريات، أحرز اليونايتد 52 هدفًا فيما استقبلت شباكه 24 هدفًا.

مباراة توتنهام أمام أستون

وعلى صعيد متصل قررت رابطة الدوري الإنجليزي تقديم موعد مباراة توتنهام أمام أستون فيلا يومين، لمنح الفريق وقتا إضافيا للتعافي قبل نهائي محتمل بالدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مباراة توتنهام وأستون فيلا، التي كانت مقررة في ملعب فيلا بارك يوم الأحد 18 مايو الساعة 2:15 ظهرا، ستقام يوم الجمعة 16 مايو الساعة 7:30 مساء.

كذلك، تم تعديل موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج من الساعة 8:00 مساء إلى 8:15 مساء يوم الجمعة 16 مايو.

يأتي هذا القرار لتقليص الفارق في فترة الراحة بين توتنهام ومانشستر يونايتد، إذ كان من المقرر أن يحصل الأخير على 42 ساعة و15 دقيقة إضافية من الراحة في حال تأهلهما لنهائي الدوري الأوروبي.

ويعتمد ذلك على نجاح الفريقين في اجتياز مباراتي إياب نصف النهائي بالبطولة الأوروبية.

وفي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي حقق كل من توتنهام ومانشستر يونايتد انتصارات مقنعة في مباراتي الذهاب، ما يعزز فرص تأهلهما إلى النهائي، فقد فاز توتنهام 3-1 على بودو/جليمت النرويجي في ملعب توتنهام بلندن، فيما فاز مانشستر يونايتد 3-0 على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس ببلباو.

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