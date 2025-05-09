مانشستر يونايتد ينضم لقائمة تاريخية في الدوري الأوروبي

تأهل مانشستر يونايتد إلي نهائي الدوري الأوروبي بعد اجتيازه عقبة أتلتيك بيلباو بسهولة، ليضرب موعدا مع توتنهام هوتسبير في المحطة الأخيرة.

وتغلب اليونايتد على بيلباو مجددا (4-1)،مساء الخميس، في إياب نصف النهائي، بعد فوزه ذهابًا خارج أرضه بثلاثية دون رد.

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إلى أن اليونايتد نجح في الانضمام لقائمة الفرق التي وصلت إلى نهائي اليوروبا ليج من دون أي خسارة على مدار تاريخ البطولة.

مانشستر يونايتد ينضم لقائمة تاريخية في اليوروبا ليج

وتضم القائمة 7 فرق، هي: بنفيكا، وتشيلسي، وإنتر ميلان، وفياريال، وآينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن، ومانشستر يونايتد.

كما شهدت المباراة تسجيل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، هدف يونايتد الثاني في شباك الفريق الباسكي.

وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات بأن بيلباو هو الضحية المفضلة للاعب الدولي البرازيلي، بالتساوي مع إشبيلية، حيث سجل في كل منهما 3 أهداف.

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