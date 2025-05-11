محافظ الإسماعيلية يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح (صور)

ترأس اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥؛ وذلك لمتابعة التوجيهات التي صدرت بالاجتماع السابق ومتابعة نسب المحافظة اليومية لتداول وتسويق الأقماح المحلية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية

وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر؛ وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.

استعراض ما تم توريده من القمح

موضحًا أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المزروعة، وتبلغ المساحة المزروعة من محصول القمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الاجتماع تم عرض ما تم توريده حتى الآن والذي بلغ ٢٧ ألف و٦٨١ طن من محصول القمح حتى يوم ١٠ مايو ٢٠٢٥ بنسبة إجمالية ٦٨.١ ٪.

مراجعة مسئولية الجهات المسوقة

وخلال الاجتماع، تم مراجعة مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة.

استعراض الموقف الحالى للتوريد

كما تم استعراض الموقف الحالي للتوريد داخل وخارج المحافظة، وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد وحث المزارعين على التوريد لصوامع المحافظة مع تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مهربي الأقماح، مؤكدًا أن كل حبة قمح تستحق أن نحافظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وتابع أكرم تنفيذ التنسيقات فيما بين قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية ومديرية التموين بمراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي بأماكن الصوامع، تزامنًا مع موسم توريد القمح مشددًا على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام.

كما تابع أكرم جهود مديريات الزراعة والأوقاف والتموين والثروة السمكية والوحدات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الجهاز التنفيذي بتكثيف حملات التوعوية للفلاح بأهمية محصول القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة لرغيف الخبز المدعم، وحظر استخدامه كأعلاف للمواشي أو للمزارع السمكية.

حيث تم تنفيذ عددً كبير من الندوات واللقاءات الجماهيرية والتوعوية من مديريتي الزراعة والأوقاف لحث المواطنين على التوريد لصوامع المحافظة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وشدد أكرم على ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة؛ حفاظًا على الصالح العام، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المستهدف توريده هذا العام ٤٠ ألف طن من محصول القمح هذا الموسم، وما تم توريده حتى الآن ٢٧ الف طن و٦٨١ طن بنسبة ٦٨.١٪، وعدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية ٢٦ حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ وج ١٧١.

وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أن محافظة الإسماعيلية تمتلك أربع صوامع معدنية، عبارة عن صومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا بعدد خلايا ۱۰ خلية معدنية بسعة تخزينية ۳۲۰۰۰ طن، بالإضافة إلى صومعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد خلايا ١٨ خلية بسعة تخزينية ۹۰۰۰۰ طن بمركز القنطرة شرق ومركز أبوصوير.

بالإضافة إلى مركز تجميع بمركز القصاصين وقرية أبوسلطان تابعين للبنك الزراعي المصري بالإسماعيلية، مزودين بهنجر معدني مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى شونة أرضية مساحتها ٦٠٠ متر.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥، برئاسة الوزير المحافظ وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها.

وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.



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