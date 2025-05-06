محافظ الإسماعيلية يعلن تشغيل قسم الحضانات بمستشفى القصاصين المركزي (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة مستجدات العمل داخل المنظومة الصحية المطورة بمحافظة الإسماعيلية.



استجابة لمطلب محافظ الإسماعيلية

وخلال اللقاء أعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته بلقاءاته المتكررة مع محافظ الإسماعيلية، والتي دائمًا ما تحمل خيرًا للمواطنين ومستقبلي الخدمات الطبية بالمحافظة، حيث تم تلبية طلب محافظ الإسماعيلية بمضاعفة الطاقة التشغيلية لقسم الحضانات بمستشفى القصاصين المركزي، مما يشكل تخفيفًا للضغط على مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية وتوفيرًا للوقت والجهد لمتلقي الرعاية الطبية.

جانب من اللقاء، فيتو

معلومات عن قسم الحضانات بمستشفى القصاصين

ويمثل قسم الحضانات بمستشفى القصاصين التخصصي، إضافة نوعية لتعزيز خدمات رعاية الأطفال حديثي الولادة في محافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن القسم الجديد تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية المتطورة لتقديم رعاية شاملة وحديثة للأطفال حديثي الولادة، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة ودعم جهود الهيئة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

توسعات عديدة بمستشفى القصاصين

وأوضح الدكتور السبكي، أن مستشفى القصاصين التخصصي شهد توسعات جديدة شملت إضافة ٨ أسرّة داخلية، ليصل إجمالي الأسرّة الداخلية إلى ٥٤ سريرًا، بالإضافة إلى ١٦ سريرًا مخصصًا للرعاية المركزة، مما يعزز من قدرة المستشفى على استقبال عدد أكبر من المرضى وتقديم خدمات طبية متميزة.

كما تضم المستشفى أقسام متكاملة تشمل غرف العمليات وقسم الغسيل الكُلوي، ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية بشكل شامل.

جانب من اللقاء، فيتو





أبرز المناقشات خلال اللقاء

وناقش محافظ الاسماعيلية، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عددًا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، كما تم استعراض آليات التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية بالتعاون بين المحافظة والهيئة، وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة للدكتور أحمد السبكي وزيارته الميدانية لمستشفيات المحافظة، مؤكدًا على تعاونه المثمر في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالإسماعيلية.

وأعرب محافظ الإسماعيلية، عن سعادته بأن تكون محافظة الإسماعيلية من المحافظات الرائدة في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كأولوية حيوية لتعزيز الرعاية الصحية في المحافظة، وأكد على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية، مع التقدير الكبير للدور البارز الذي تلعبه هذه المنشآت في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

مؤكدًا على حرص محافظة الإسماعيلية على خلق حلقات تواصل مع جميع الهيئات الصحية والطبية والنقابات الطبية، وكذلك القطاع الخاص لسد الفجوات وتحسين الخدمات وتحقيق رضاء المواطنين في الخدمات الطبية التي يتلقوها

مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية قد انتهجت شكل للتواصل الفعَّال من خلال المجلس الطبي الذي تعقده محافظه الإسماعيلية، ويضم كافة الهيئات الطبية لمناقشة الموضوعات الملحة أولًا بأول ووضع خطط مستقبلية من شأنها مصلحة المواطنين.

كما أكد علي أن المحافظة مازالت قادرة على الريادة في عدد من الملفات المشتركة أهمها ملف السياحة العلاجية والرياضية نظرًا لما بها من مقومات ومنشآت قادرة على استيعاب هذا النشاط والتميز به.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة في النظام الصحي، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة.

وأعرب الدكتور السبكي، عن ثقته في قدرة فرق العمل المتميزة في هيئة الرعاية الصحية على مواصلة تحقيق النجاحات والتطورات في خدمة الصحة العامة بالمحافظة، معبرًا عن تقديره الكبير لجهودهم المستمرة والمخلصة في هذا المجال الحيوي.

رافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، كلًا من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مصطفى شعبان رئيس القطاع العلاجي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور علي رفعت مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.



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