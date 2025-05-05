الرعاية الصحية تنظم فعالية حول وقاية مرضى السرطان من الجلطات بالإسماعيلية (صور)

نظّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعالية علمية متخصصة تحت عنوان "قبل ما تقع في جلطة – تحسين رعاية الوقاية من الجلطات الوريدية في مرضى السرطان"، بمحافظة الإسماعيلية، في إطار التزام الهيئة المستمر بتحديث الممارسات الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام، وسعيها إلى التعليم الطبي المستمر والارتقاء المهني بالكوادر الصحية.

المنظمون للفاعلية الطبية

وجاء تنظيم الفعالية من خلال إدارة الفعاليات والهوية البصرية، بالتعاون مع إدارة التدريب بالهيئة، بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية في التعامل مع حالات التخثر الوريدي العميق (VTE)، خصوصًا بين مرضى الأورام، وفقًا لأحدث التوصيات والبروتوكولات العالمية المعتمدة.

جانب من الفاعلية، فيتو

جانب من الفاعلية، فيتو

أبرز الحضور خلال المحاضرة

وشهدت الفعالية حضور ومشاركة عدد من قادة الهيئة العامة للرعاية الصحية وقيادات شركة "سانوفي"، بالإضافة إلى نخبة من الأطباء المتخصصين من فرعي الهيئة بالإسماعيلية وبورسعيد.

افتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية من الجانبين، أعقبها محاضرة علمية ألقاها الدكتور محمد عوض (أستاذ طب الأورام بجامعة المنصورة) تناول فيها آخر التوصيات العالمية الصادرة عن NCCN بشأن الوقاية من الجلطات الوريدية لدى مرضى السرطان.

جانب من الفاعلية، فيتو

جانب من الفاعلية، فيتو

أبرز النقاشات بالفاعلية

كما عُقدت جلسة نقاشية علمية شارك فيها كل من: الأستاذ الدكتور محمد سليمان (أستاذ طب وعلاج الأورام بجامعة قناة السويس والمجمع الطبي بالإسماعيلية)، الأستاذ الدكتور محمد اليماني (أستاذ الأوعية الدموية بجامعة قناة السويس والمجمع الطبي بالإسماعيلية)، حيث ناقشوا أساليب العلاج والعلاج الممتد لحالات الجلطات الوريدية المرتبطة بالسرطان (CAT)، والجزيئات الدوائية المعتمدة وفقًا لإرشادات ESMO وNCCN والدلائل الكندية.

وضمن فعاليات اليوم العلمي، أُقيمت ثلاث ورش عمل تفاعلية حاضر فيها نخبة من خبراء الأورام، شملت: الأستاذ الدكتور كامل فراج (أستاذ بجامعة المنصورة)، الدكتور محمد لبيب (مدرس بجامعة المنصورة)، الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الحكيم (أستاذ أورام بجامعة المنصورة). واختُتمت الفعالية بجلسة بعنوان "أفضل ما قُدم خلال اليوم"، أدارها الدكتور محمد عوض والدكتور محمد لبيب.

جانب من الفاعلية، فيتو

جانب من الفاعلية، فيتو

جانب من الفاعلية، فيتو

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: "إن التعليم الطبي المستمر هو حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة نحو تحسين مخرجات الخدمة الصحية، ومن خلال فعاليات علمية نوعية كهذه، نُعزز كفاءة مقدمي الرعاية ونضمن تطبيق البروتوكولات العلاجية الأحدث بما يواكب التطور العالمي".

وأضاف السبكي: "نولي مرضى الأورام اهتمامًا بالغًا في منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ونحرص على توفير أفضل نماذج الرعاية الوقائية والعلاجية لهم، بما يُسهم في رفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة".

جانب من الفاعلية، فيتو

جانب من الفاعلية، فيتو

جانب من الفاعلية، فيتو

جانب من الفاعلية، فيتو

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