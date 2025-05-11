محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري، على مدار شهر أبريل الماضي، ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

تكثيف جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية خلال شهر أبريل

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر أبريل الماضي، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.





مجال الصحة العامة والمجازر

وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد ١٨٧٩ رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ١٧٢٦١٤٢ طائر.

جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو

جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو



ضبط ٥١ كجم أغنام وماعز، ١٨ كجم دواجن، ١٥٤٧ كجم أسماك، ٢٧ كجم لحوم مصنعة (بمحاضر لحوم غير صالحة)، كما تم ضبط ١٠٤ كجم جاموس، ٧٣ كجم دواجن، ٢٩٢٢ كجم أسماك، ٢٣٠ كجم لحوم مصنعة ( بمحاضر سحب العينات).

وأضاف أنه فيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ١٨٧٩ حالة، وفي مجال الوقاية.

تحصين عدد من رؤوس الماشية

ولفت مدير الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية إلى إنه تم تحصين عدد ٧٢٤٥ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد ٤٢١٠٨ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ٤٢٢٠٠ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد ٣٤٠١٤ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد ١٥٧١ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين ٤٤١ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين ١٩٢٠ رأس ماشية ضد حمى الثلاثة أيام.

جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو

جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو

مزارع الثروة الداجنة



تم المرور على٢٥ مزرعة دواجن وكانت حالتها الصحية جيدة، هذا إلى جانب استخراج ترخيص تشغيل مزرعة، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع منها ١٤ مزرعة وكانت حالتها الصحية جيدة.

مزارع الثروة الحيوانية

بالإضافة إلى المرور على ٢١ حظيرة، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة، وعدد المزارع التي تم معاينتها لاستخراج ترخيص تشغيل لها مزرعة واحدة.

مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة

كما تم اختبار عينات لعدد ١٥١ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ويوجد حالة إيجابية للمرض، وتحصين ٥٠٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وتم اختبار ١٤٠ رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم ترخيص ٢٤ من الكلاب، وعلاج ٢٢٣ ضد مرض الجرب، وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد ١٠٢٧٢ حالة باطنة، ٣٣ حالة جراحة، ٢٨٠٥ حالة طفيليات داخلية، ٢٢٣ حالة جلدية، كما تم علاج ١٩ حالة طفيليات دموية.

كما شملت جهود مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، عمل ٤ قوافل علاجية تم خلالها الآتي، علاج ٥٦٢ حالة باطنة، ٨ حالات جراحة، ٣٤ حالة تناسليات، ٩٥٨٠ حالة دواجن، كما تم رش ٦١٥ حالة، ٣٩ حالة سونار، و١٢٢ حالة أخرى، وتم تشخيص وفحص حمل لـ ٢١ حالة وتشخيص عدد ١٧ حالة أمراض عقم، كما تم تشخيص وعلاج حالتين أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار ٢٢٧، وعدد حالات المسح التناسلية ٥٦، وعدد الولادات ٢٨ حالات، وتم تشخيص وعلاج حالتين أمراض الولادة ومضاعفاتها.

مجال التلقيح الصناعي

وبلغ إجمالي عدد التلقيحات ٣٠٥ من الأبقار، وعدد ٩٦ من إجمالي التلقيحات للجاموس، كما تم عقد عدد ٤٤١ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى ترقيم عدد ١٨٩٠ من حيوانات المزرعة، كما تم تسجيل عدد ١٨٩٠ رأس ماشية، وتسجيل عدد ٤٨ حيوان فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ١٢١ حيوان أليف، واستخراج عدد ١٦٩٦ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ١٨٩٠ بطاقة تعريفية.

كما تم التأمين على عدد ١٣٣٩ حيوان، وتم المرور على ١٢ منشأة بيطرية، وتم تدريب ١٣ طبيب و٢ من الإداريين خلال ٥ دورات تدريبية.



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