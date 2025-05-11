الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شهيد في قصف إسرائيلي على دير البلح

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن 19 شهيدا و81 مصابا في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة في بيانها: إن  عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 52 ألفا و829 شهيدا و119 ألفا و554 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

txt

12 شهيدا بينهم 5 أطفال.. حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت مصادر طبية، سقوط 12 شهيدا، بينهم 5 أطفال في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها: إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية بسقوط 20 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة أمس.

ومن جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن 14 مسنا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة وزارة الصحة بغزة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

مواد متعلقة

3 سنوات على اغتيال شيرين أبو عاقلة.. وثائقي: «عملية القتل متعمدة ومصرع القاتل في تفجير بجنين».. ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 214

12 شهيدا بينهم 5 أطفال.. حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية