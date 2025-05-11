الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

الكشف على 528 مواطنًا خلال قافلة طبية بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات القافلة،
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بقرية الكوع بالقصاصين.  

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أبرز المرافقون خلال فعاليات القافلة 

ورافق وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية خلال الجولة كل من الدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى، والدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية،وإلتقت وكيل وزارة الصحة مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.  

جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 

انطلاق قافلة طبية بالإسماعيلية 

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية الكوع التابعة لإدارة القصاصين الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.  

فاعليات اليوم الأول 

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت خلال يومها الأول 528 مواطن من خلال 8 عيادات تخصصية (الجراحة، باطنة، نسا، عظام،جلدية، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، مسالك، أمراض مزمنة).

جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 

الخدمات المقدمة عبر القافلة 

بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 
جانب من فعاليات القافلة، فيتو 

ويأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا. 

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 87 مواطنًا بعيادة الباطنة، 20 حالات بالجراحة، 21 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 24 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 141 حالةً بعيادة الأطفال، و21 حالة بعيادة المسالك، و75 حالة بعيادة العظام.  

كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 36 حالةً، بينما استقبلت 22 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 78 حالة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.
 

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