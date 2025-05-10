السبت 10 مايو 2025
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محافظات

المحافظ: نعمل باستمرار على فتح محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية

الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء طريق الحمادات السحارة بالإسماعيلية

جانب من أعمال الطريق،
جانب من أعمال الطريق، فيتو

 تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال لمشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، طبقًا للتوقيتات الزمنية المعدة مسبقًا.  

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تغطية طريق أبو عطوة السحارة بالطبقة الأسفلتية

 وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية تقوم حاليًا بتغطية طريق أبوعطوة السحارة_ الحمادات، بالطبقة الأسفلتية، والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة ويمثل فتح شريان جديد يربط بين منطقة أبوعطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات ثم أبو آدم ثم طريق البلاچات بطول ٣كم ٨٠٠ م.  

جانب من أعمال الطريق، فيتو
جانب من أعمال الطريق، فيتو

طريق أبو عطوة السحارة 

 وأشار إلى أن هذا الطريق كان بعرض من ٤: ٥ أمتار، وتشمل أعمال مديرية الطرق والنقل أعمال توسيع للطريق ليصل إلى ١٠ أمتار.  

 

إنارة الطريق بالكامل 

 وتشمل الأعمال، إنارة الطريق، وترفيقه بالكامل، وذلك عن طريق تعديل شبكة مياه الشرب وإنهاء مشكلات وصلات الصرف الصحي، وتوريد وإنشاء مواسير الري العابرة للطريق، وقد بدأت الأعمال منذ ١ فبراير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١ يوليو ٢٠٢٥. 

جانب من أعمال الطريق، فيتو
جانب من أعمال الطريق، فيتو

التكلفة التقديرية للطريق 

 وتبلغ التكلفة التقديرية للأعمال حوالي ٢٥ مليون جنيه. 

وكان  محافظ الإسماعيلية، أجرى في يناير الماضي جولة تفقدية لقرى أبو عطوة وعزبة السحارة، ومنطقة الحمادات، وأبو آدم، وصولًا إلى طريق البلاچات، ووجه وقتها بمد الطريق الواصل من الشارع التجاري لأبو عطوة بمنطقة الدبابات إلى مقابر أبو عطوة بمنطقة السحارة بمده إلى قرى الحمادات، ومن ثم إلى عزبة آدم وطريق البلاچات. 

 

يأتي ذلك تأكيدًا لجهود محافظة الإسماعيلية نحو خلق محاور مرورية جديدة وفتح شرايين جديدة للطرق خاصة في المراكز والقرى لتحقيق السيولة المرورية، وكذلك ربط القرى ببعضها.

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