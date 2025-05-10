جامعة القناة تشارك في المعسكر التأهيلي لمسابقة بداية حلم (صور)

تشارك جامعة قناة السويس، في فعاليات المعسكر التأهيلي لمسابقة "بداية حلم" في نسختها الثانية لعام 2025، ممثلة بمبادرة "جيل جديد من التمريض"، والتي تم اختيارها ضمن أفضل 30 مبادرة شبابية على مستوى الجمهورية من أصل 412 مبادرة مسجلة في المسار المجتمعي للمسابقة، التي تُنظم تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي وبإشراف وزارة الشباب والرياضة.

انطلاق فعاليات المعسكر

وانطلقت فعاليات المعسكر بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بمشاركة نخبة من الشباب أصحاب المبادرات المجتمعية الواعدة.

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

شارك طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور هناء السيد أمين مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومنسق الأنشطة الطلابية ورئيس المبادرة.

المنسقون للمبادرة



كما قام بالتنسيق للمشاركة الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار النشاط الإجتماعي، بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة، نجلاء فوزي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

وجاءت مشاركة جامعة قناة السويس من خلال مبادرة "جيل جديد من التمريض"، التي نشأت من داخل كلية التمريض بالجامعة، وتحديدًا تحت إشراف وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، وبالتعاون المثمر مع الجمعية المصرية لطلاب وخريجي التمريض ENSAA – فرع الإسماعيلية.

الهدف من المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة مهنة التمريض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الدمج بين الابتكار الصحي والعمل المناخي، تحت شعار "نحو ممرض مبتكر وكوكب أخضر صحي ومستدام"، بما يعكس وعي الشباب بالقضايا المجتمعية والبيئية الراهنة.

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

جانب من مشاركة طلاب جامعة القناة، فيتو

ويشمل المعسكر التأهيلي برنامجًا تدريبيًا متكاملًا في مجالات ريادة الأعمال، التسويق الرقمي، الإدارة المالية، إدارة المشروعات، وآليات التنفيذ والتقييم، ويقدمه نخبة من المدربين المعتمدين بهدف دعم الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات مجتمعية مستدامة تسهم بفاعلية في تنمية المجتمع.

دعم المبادرة وفريق العمل

وأكدت جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، دعمها الكامل للمبادرة وفريق العمل القائم عليها، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية المبادرات الطلابية في صقل المهارات القيادية والإبداعية للشباب، وتأهيلهم ليكونوا روادًا في ميادين التنمية المجتمعية، ومشاركين فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

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