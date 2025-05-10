السبت 10 مايو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 شنت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانِ وثالث وإزالة النباشين، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانِ وحي ثالث الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة.  

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أبرز الحضور خلال الحملة 

 وفي حضور مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، ونائب رئيس حي ثانِ ونائب رئيس حي ثالث وممثل شرطة المسطحات والبيئة. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

الأماكن المستهدفة من الحملة 

 وشملت الحملة المرور على عدة مناطق منها: شارع السكة الحديد، أمام السلم الأزرق، شاري البحري، منطقة التكوين المهني، خلف المخبز الآلي، ميدان إندونيسيا، هذا إلى جانب الطريق الدائري وطريق الغابة وداخلها وأمام نادي السلام وأمام مدرسة السلام الابتدائية وتقاطع هدى شعراوي والغابة حي السلام. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

مواصلة أعمال الحملة 

 وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠. 

 

متابعة منظومة المخلفات 

 وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال التجارية ومحال بيع الأسماك والعصائر بشارع العشريني. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 وقد أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لنباشين وتحرير ثلاث محاضر مخلفات بيانها كالتالي: محضرين لمحال عصير قصب، ومحضر لمحال بيع الأسماك وذلك طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية جمع المخلفات ظاهرة النباشين حركة المرور

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