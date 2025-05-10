أخبار الرياضة اليوم: زيزو يكشف سر تواجده في السفارة الأمريكية، الأهلي ينهي اتفاقه مع حارس المقاولون العرب، رد فعل من محمد عواد بعد إحالته للتحقيق

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رد اللاعب بعد سؤاله بجلسة تحقيق الأبيض عن سر تواجده في السفارة الأمريكية.

أصدر البرتغالي جوزيه بيسيرو بيانا رسميا، بعد قرار إدارة الزمالك بتوجيه الشكر له عن القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وحكام المباراة.

قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن الأشعة الأولية التي خضع لها كل من محمد صبحي حارس المرمى، وناصر ماهر لاعب الفريق، بأحد المستشفيات القريبة من الملعب، جاءت مطمئنة ولا توجد أي إصابات بكسور للثنائي.

أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية أنهم لم يدلوا بأي تصريحات خلال الأيام الماضية، بشأن أزمة الـ 3 نقاط وخصمها من النادي الأهلي من عدمه.

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر سيتي سلبيا أمام نظيره ساوثهامبتونk في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سانت ماري" ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

قال مصدر مسئول داخل الأهلي: إن النادي أتم اتفاقه مع محمد سيحا حارس مرمي المقاولون العرب والمعار لفريق حرس الحدود، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

رد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرار وائل القباني مدير الكرة بالنادي تحويله للتحقيق.

خضع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقًا للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.

تحدث محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر عن حلمه بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

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