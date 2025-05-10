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رياضة

كاف يعلن موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في جنوب أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد  مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وحكام المباراة.

 

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

 

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، الرابعة بتوقيت القاهرة يوم السبت ٢٤ مايو الجاري على استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

 

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا.

والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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