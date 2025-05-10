الأهلي ينهي اتفاقه مع حارس المقاولون العرب

قال مصدر مسئول داخل الأهلي: إن النادي أتم اتفاقه مع محمد سيحا حارس مرمي المقاولون العرب والمعار لفريق حرس الحدود، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر أن الأهلي حصل علي توقيع محمد لمدة 5 مواسم مقبلة، وذلك عقب إنهاء الاتفاقيات مع مسؤولي نادي المقاولون العرب، بالاضافة إلي اتفاق الأهلي مع الحارس علي كافة التفاصيل الشخصية الخاصة به.

وأشار المصدر إلي أن الصفقة حاليا لا يتبقي عليها إلا إعلان النادي الأهلي عن ضم اللاعب رسميا لينضم لصفوف الأحمر بداية من الموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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